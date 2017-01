Karol-Ann Guay sera l'enfant porte-parole de Leucan pour le Défi Têtes rasées de Leucan 2017 de Saint-Georges

Karol-Ann Guay de Saint-Côme qui est en rémission depuis bientôt un an de son cancer, le rabdomyosarcome embryonnaire botryoïde, a été nommée l'enfant porte-parole de Leucan pour le Défi Têtes rasées de Leucan 2017 de Saint-Georges qui se tiendra le 11 juin prochain au Carrefour Saint-Georges.

« C'est une cause qui me tient à coeur et on m'a offert la possibilité de m'impliquer et d'aider les gens qui vivent les mêmes choses que j'ai vécues. C'était naturel pour moi d'accepter l'invitation de Leucan », raconte en toute simplicité l'adolescente de 15 ans qui obtient un suivi tous les trois mois au CHUL et à l'Hôtel-Dieu de Québec.

Karol-Ann et sa famille ont reçu l'aide Leucan tout au long de son combat et même après. Elle mentionne que cette association les a aidé financièrement, mais également de plusieurs autres manières qui lui ont permis de rendre son affrontement face à la maladie moins difficile. « Je vais faire ma part cette année en amassant un minimum de 500 $ pour l'organisme et tant mieux si je peux amasser plus d'argent », souligne la Beauceronne au sourire éclatant.

Elle invite d'ailleurs les gens à effectuer des dons sur sa page en cliquant ICI.

Le président d'honneur de l'édition 2017 sera Danny Dufour de l'entreprise Maxi Métal. « J’ai un respect immense pour ces enfants atteints de cancer et leur famille, qui font preuve de tellement de courage et d’endurance dans leur épreuve », affirme-t-il.

Les gens qui désirent effectuer le Défi Têtes rasées de Leucan peuvent s'inscrire en ligne en cliquant ICI.