Nouveau trophée et les nouveaux critères d'admissibilité pour l’Ordre du mérite georgien

Saint-Georges a présenté les nouveaux critères d'admissibilité pour l’Ordre du mérite georgien ainsi que le nouveau trophée qui sera remis aux récipiendaires à partir de cette année.

Pour la conception de la récompense, la Ville s’est inspirée de sa récente signature visuelle. « Taillé à même un cube de cristal, le nouveau trophée se veut une réplique exacte de la sculpture de saint Georges (1912) de Louis Jobin. Le Georges de cristal permettra à la Ville de récompenser et de mettre en lumière la quantité et la qualité des implications de ses citoyens qui exercent une influence positive au sein de notre communauté faisant la différence dans leur entourage », indique le maire Claude Morin.

Désormais, les personnes qui s’impliquent, de façon bénévole ou non, dans les secteurs communautaire, culturel, économique, sportif, de l’éducation ou de l’environnement, pourront se qualifier, et ce, peu importe l’âge. « Par le passé, l’implication bénévole était grandement considérée et surtout la durée de l’implication. C’étaient les facteurs-clés dans l’appréciation des candidatures », explique l’adjointe à la mairie et aux communications externes, Lisa Gagné. « Ce que nous voulons en modifiant les critères, c’est de reconnaître l’implication des citoyens, de Saint-Georges ou non, qui ont mis la Ville sur la “map” », M. Morin.

De plus, la période de mises en candidature a été prolongée jusqu’au 31 janvier, ce qui permettra aux gens qui remplissent les nouveaux critères de remplir le formulaire ou de soumettre la candidature de quelqu’un d’autre. « On va permettre aux gens d’appliquer via le nouveau formulaire qui est en ligne actuellement. Donc, jusqu’au 31 janvier, on va pouvoir recevoir les candidatures selon les nouveaux critères », conclut Mme Gagné.

Pour toute question concernant le nouveau formulaire, il est possible de communiquer par téléphone avec la Ville au 418-228-5555, poste 2239 ou par courriel à l’adresse miare@saint-georges.ca.