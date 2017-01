Saint-Georges abattra un arbre du parc Veilleux pour assurer la sécurité des usagers

La Ville de Saint-Georges abattra un saule demain dans le parc Veilleux pour assurer la sécurité des usagers du parc et des automobilistes.

Le Service des loisirs et de la culture a constaté récemment qu’une partie du tronc de l’arbre était pourrie. Une expertise a été demandée à une firme spécialisée afin de valider sa condition et déterminer s’il était possible de conserver une partie du saule. Malheureusement, le seul recours est l’abattage de celui-ci étant donné son état précaire.

La coupe de l’arbre sera réalisée par Hydro-Québec. Lors de l’opération, la circulation sera perturbée sur l’Avenue de la Chaudière. La Ville plantera un nouvel arbre à cet endroit dès le printemps prochain.