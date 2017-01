« Extraordinaire ! », près de 40 000$ récoltés à l’Index contre la sclérose en plaques

Voir la galerie de photos

La soirée bénéfice organisée samedi dernier au restaurant L’Index, de Saint-Georges, a permis de ramasser une somme de 38 145$ pour venir en aide à deux Beauceronnes atteintes de la sclérose en plaques. Simon Beaudoin, de Kennebec Dodge Chrysler, a résumé la soirée par un adjectif : « Extraordinaire ! ».

Samedi dernier a eu lieu à Saint-Georges, au restaurant L’Index, ouvert pour l’événement, la 3e édition de la soirée bénéfice organisée depuis 2015 par Kennebec Dodge Chrysler, Excavation Lapointe & fils ainsi que L’Index. Chaque année, les trois partenaires choisissent d’aider une bonne cause de la région en organisant une soirée bénéfice composée d’un souper et de divers encans, le tout dans une ambiance musicale à l’atmosphère survoltée, avec des enchères qui ont grimpé jusqu’à 1 600$. Près de 200 commanditaires ont participé à l’événement comme Mobilis ou encore Éric Lessard, de Style Musique.

40 000$ pour aider deux Beauceronnes atteintes de la sclérose en plaques

En tout, la soirée a permis de récolter 38 145$, intégralement reversés à Francine Catellier et Jennifer Stone, deux habitantes de la Beauce atteintes de sclérose en plaques. « Ça a été des années très difficiles, a témoigné Jennifer Stone, avec la maladie, l’enfant au travers de tout ça, les problèmes financiers… De pouvoir bénéficier d’un répit à la maison pour prendre soin de moi c’est exceptionnel. Il n’y a pas de mots pour décrire à quel point je veux vous remercier au nom de ma famille, de mon conjoint et de ma petite fille. » L’argent servira notamment à financer une partie d’une opération médicale importante prévue aux États-Unis.

Record battu pour la somme amassée lors de la 3e édition de la soirée bénéfice

En tout, 38 145$ ont ainsi été récoltés à l’issue de la soirée, soit près de 12 000$ de plus que l’an dernier, où les fonds étaient reversés à l’AIS (association pour l’intégration sociale), afin de permettre de financer l’achat d’une bâtisse et de matériel pour des personnes autistes. Lors de la première édition, l’événement s’était chargé d’amasser des fonds pour venir en aide à deux enfants de Notre-Dame-des-Pins atteints d’un cancer. Environ 350 personnes étaient présentes à la soirée samedi, dont 20 bénévoles qui se sont démenés pour que l’événement soit une belle réussite. « Je remercie particulièrement Louise et Lucille Veilleux pour leur implication de plusieurs mois », a souligné Simon Beaudoin, en souhaitant que la prochaine édition connaisse un aussi franc succès.