Le Centre d'écoute et de prévention du suicide Beauce-Etchemins recherche des bénévoles

Le Centre d'écoute du CEPS Beauce-Etchemins invite les personnes qui souhaitent devenir bénévoles auprès de l'organisme à poser leur candidature. Une formation à l'écoute active sera offerte par des personnes qualifiées le mois prochain.

Organisme communautaire desservant la population de la région Beauce-Etchemins, proposant depuis près de trente ans un service d'écoute téléphonique aux personnes, le Centre d'écoute et de prévention du suicide Beauce-Etchemins recherche actuellement des bénévoles et offrira une formation à l'écoute active par des personnes qualifiées les 28 janvier, 4 et 5 février prochains, de 9h à 16h, et le 9 février de 18h à 21h. Les candidats sélectionnés pourront faire partie d’une équipe dynamique dans un contexte humain et enrichissant.

Plus d'informations en appelant au 418-228-3106.