La Chambre de commerce de Saint-Georges crée un événement destiné au milieu élargi de la Construction

La Chambre de commerce de Saint-Georges organisera le 2 février prochain de 13 h à 16 h 30 au Centre de congrès Le Georgesville un événement destiné au milieu élargi de la construction.

« La construction est un milieu d'affaires que nous voulons développer, car il est majeur dans la région avec beaucoup d'entrepreneurs », affirme Christian Jacques, président de la Chambre de commerce de Saint-Georges.

Un total de trois conférences se succèderont pour traiter de différents sujets liés au milieu de la construction de la région de la Beauce. La première allocution sera animée par Élisabeth Koulouris, chef en analyse de marché à la Société d'hypothèques et de logement (SCHL) où elle abordera le portrait du marché de l'habitation de Saint-Georges. Christine Martel, conseillère logement abordable à la SCHL poursuivra sur l'aide financière de cette dernière pour la création d'habitations abordables. La seconde conférence sera donnée par Philippe Poulin, chef en gestion et coordination de projets au Centre de gestion des services techniques aux clients pour Hydro-Québec. Ce dernier racontera aux gens comment bien gérer leur projet de construction de maison. La dernière sera livrée par Jean-Yves Gosselin, directeur du Service de l'urbanisme de la Ville de Saint-Georges, qui fera un survol des principales règles en vigueur affectant le développement de la municipalité et les orientations prévues dans les prochaines années.

Les organisateurs s'attendent à environ 65 inscriptions, mais sont prêts à en recueillir plus. Les membres de la Chambre de commerce de Saint-Georges peuvent s'inscrire au coût de 95 $ alors que les non-membres devront débourser un montant de 125 $ pour l'événement. Les gens qui désirent réserver leur place peuvent le faire en communiquant par téléphone avec la Chambre de commerce de Saint-Georges au 418-228-7879 ou par Internet au ccstgeorges.com.