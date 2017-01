Le Groupe Cultur'Art exposera lors du Salon de l'habitation de Chaudière-Appalaches

Le Groupe Cultur’Art exposera de nombreuses œuvres dont son œuvre collective « La Chaîne en art » au Salon de l’habitation de Chaudière-Appalaches qui aura lieu du 20 au 22 janvier au Centre des congrès de Lévis.

Celle-ci est composée de 54 canevas réalisés par Cultur’Art. Présentement exposée de façon itinérante, elle fera un arrêt au Salon pendant sa tournée. Elle vise à faire découvrir la variété des médiums et le talent des artistes mis au défi de S’exprimer sur des canevas miniatures de quelques pouces carrés. « Notre groupe s’est tricoté maille après maille au fil du temps, cheminant des arts de la ville, d’un quartier à l’autre, d’un artiste à l’autre, d’un artisan à l’autre. Permettant d’aller à la rencontre du public, ce projet d’œuvre ambulante représente bien notre cheminement et démontre la complicité entre les artistes membres de notre groupe. Nous sommes fiers de présenter cette œuvre ambulante qui sert de fil conducteur entre le public et les arts », précise le président du Groupe Cultur’Art, Gilles Veilleux.

Ayant pour thème « Tous vos projets sous un même toit », l’exposition illustrera la variété de médiums utilisés par les membres du Groupe, que ce soit la peinture, la sculpture, le vitrail et verre fusion, etc. Les artistes et artisans répondront aux questions du public et expliqueront leur technique de travail.

Ce groupe souhaite inspirer les visiteurs au niveau de la décoration. Une trentaine de membres seront présents pour animer le Salon. « La construction, la rénovation et la réalisation de projets d’aménagement intérieur entrainent souvent des besoins en décoration. Notre présence donne l’occasion de se procurer des œuvres d’art tout en mettant à l’honneur le talent des artistes d’ici », conclut M. Veilleux.