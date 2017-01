La CNESST recherche les leaders en santé et sécurité du travail

La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) rappelle aux différents milieux de travail qu’il est toujours temps de soumettre des candidatures dans la catégorie Leader en santé et sécurité du travail du concours des Grands Prix santé et sécurité du travail. La période de mise en candidature s’étend jusqu’au 27 janvier prochain.

La catégorie Leader en santé et sécurité du travail permet de reconnaître un travailleur et un représentant d’employeur qui contribuent à l’implantation d’une culture de santé et de sécurité dans leur milieu de travail. Parce qu’elles les invitent à adopter des pratiques et des comportements sécuritaires, ces personnes inspirantes constituent des modèles pour leurs collègues.

« Je suis convaincu que les travailleurs font partie de la solution. Enfin, il faut s’occuper des jeunes qui entrent sur le marché du travail, leur donner de la formation dès l’embauche », affirme Jacques Lajoie, opérateur de machinerie lourde chez ArcelorMittal Exploitation minière Canada et lauréat Leader catégorie travailleur de l’année dernière.

Tout collègue, membre du personnel ou gestionnaire d’entreprise peut présenter une candidature. Il importe de mettre en valeur les talents et les qualités du candidat et de démontrer comment, par ses réalisations et ses actions concrètes, cette personne est un agent de mobilisation et une source de motivation au sein de l’organisation.

Les finalistes et les lauréats seront choisis par un jury national composé de représentants d’employeurs, de travailleurs, d’experts de la CNESST et de partenaires de cette dernière. Le prix de cette catégorie sera remis au Gala national des Grands Prix santé et sécurité du travail, qui se tiendra le 2 mai 2017 au Centre des congrès de Québec. Cette cérémonie annuelle permettra d’honorer et de reconnaître publiquement des leaders qui ont une influence positive dans leur milieu de travail.

Pour vous inscrire et connaître tous les détails du concours, visitez le site grandsprixsst.com Vous pouvez également communiquer avec le bureau de la CNESST de votre région.