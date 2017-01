Les Beaucerons sont attendus à Saint-Sylvestre pour dévaler les Glissades familiales

Les Beaucerons pourront dévaler les Glissades familiales pour une dixième édition les 3,4 et 5 février prochain à Saint-Sylvestre dans un événement qui est organisé par la Corporation D.É.F.I. et le Club Lions de Saint-Sylvestre.

Le prix d'entrée est fixé à 5 $ pour les deux ans et plus pour le vendredi 3 février alors que les activités commenceront à compter de 19 h avec les glissades, et ce, jusqu'à 22 h. Une soirée disco sous la tente commencera à compter de 20 h. Des feux d'artifice concluront la soirée.

Les glissades seront de retour les samedi 4 et dimanche 5 février de 11 h à 16 h au coût de 8 $ la journée pour les deux ans et plus. Il sera possible de déguster de la tire sur neige à volonté pour 3 $ de plus de 13 h à 15 h.

Il y aura un parc d'amusements pour les enfants, un casse-croûte, des rafraichissements, une tente chauffée, des toilettes et un grand stationnement à proximité sans oublier les remontées traditionnelles avec tracteurs et traîneaux. De la musique et de l'animation seront sur place tout au long de la fin de semaine. Les gens sont invités à apporter leur équipement de glisse et le casque est recommandé pour les enfants. L'entrée est gratuite pour les non-glisseurs.