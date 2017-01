Choix de sorties et activités du 20 au 26 janvier

EnBeauce.com vous présente ses choix de sorties et activités à Saint-Georges et dans les environs.

Vendredi 20 janvier

Le Service ces loisirs et de la culture présentera le 20 janvier prochain à compter de 9 h 30 à la Chapelle du Centre culturel Marie-Fitzbach le premier Café historique de 2017 où les clubs sociaux féminins seront à l'honneur. L'événement est gratuit et le café ainsi que les brioches sont offerts dans le cadre de l'activité.

Le Tournoi provincial de hockey Bantam du Centre Hi-Fi Larivière reprendra le vendredi 20 janvier à compter de 10 h alors que la classe A évoluera toute la fin de semaine sur les deux glaces du Centre sportif Lacroix-Dutil.

Denis Viel et l'harmoniciste Little Leslie seront en spectacle au Théâtre Place de l'Église à compter de 20 h. Les gens pourront entendre du blues mordant, authentique, où les grands classiques du genre côtoient un matériel original solide et inspiré. Les billets sont en vente au coût de 25 $ au bureau des Amants de la scène situé sur la 3e avenue à Saint-Georges ou par téléphone au 418-228-2455.

Le Cléri Sport Junior AA sera à Sainte-Marie pour y affronter les Beaucerons à compter de 20 h 35 au Centre Caztel.

Samedi 21 janvier

Le Tournoi provincial de hockey Bantam du Centre Hi-Fi Larivière continue sur les deux glaces du Centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges.

Le Club sportif Grande-Coudée de Saint-Martin, située au 313 Rang 3 Jersey Sud, organise un buffet chinois à volonté au coût de 20 $ pour les adultes et 10 $ pour les enfants de dix ans et moins. Les places sont limitées et les gens peuvent réserver leurs places au 1-418-382-3475.

Le Cool FM reçoit les Prédateurs de Laval dans le cadre de la soirée hommage Jesse Bélanger. Ce dernier sera honoré pour son parcours professionnel qui l'a mené à la Ligue nationale de hockey et dans les meilleurs circuits européens avant de revenir jouer dans la Ligue nord-américaine de hockey en Beauce.

Dimanche 22 janvier

La Fête de la Neige sera célébrée au Centre de ski de Saint-Georges de 9 h à 16 h avec des remontées gratuites pour le ski, la planche et la glissade.

Patinage libre au Centre Sportif Lacroix-Dutil de 16 h à 17 h 30. L’activité gratuite s’adresse à tous. Pour plus de détails, communiquez au 418 228-8155.

La finale du Tournoi provincial de hockey Bantam du Centre Hi-Fi Larivière de Saint-Georges se tiendra à 15 h au Centre sportif Lacroix-Dutil.

Mardi 24 janvier

Patinage « Retraités et poussettes » au Centre sportif Lacroix-Dutil de 10 h à 11 h. Il s'agit d'une activité gratuite. Pour plus de détails, communiquez au 418 228-8155.

Mercredi 25 janvier

Une séance de hockey libre aura lieu de 13 h 30 à 15 h au Centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges. L'activité est gratuite. Pour plus de détails, composez le 418-228-8155.

Les Amants de la scène présentent « Pédaler le Brésil » à compter de 19 h 30 à la salle Alphonse-Desjardins du Cégep Beauce-Appalaches. Les billets sont en vente au coût de 17,50 $ au bureau des Amants de la scène situé sur la 3e avenue à Saint-Georges ou par téléphone au 418-228-2455.

Jeudi 26 janvier

Patinage « Retraités et poussettes » au Centre sportif Lacroix-Dutil de 10 h à 11 h. Il s'agit d'une activité gratuite. Pour plus de détails, communiquez au 418 228-8155.