Rémi Breton et Guy Poulin seront les coprésidents du Défi Têtes rasées de Leucan pour Beauce-Nord

Leucan a annoncé que Rémi Breton et Guy Poulin seront les coprésidents d'honneur pour le Défi Têtes rasées pour Beauce-Nord où la campagne de financement se fera sous le thème « Ton don fait la différence ».

Pour les deux hommes, il s’agit d’une façon de dire merci à la vie. « Je ne peux même pas imaginer le bouleversement que doit engendrer l’annonce d’un diagnostic de cancer au sein d’une famille. Guy et moi relevons ce défi dans l’esprit des trois S, soit simplicité, sympathie et satisfaction de faire une différence », de dire Rémi Breton, président du Groupe Ferti.

« Nous vous invitons à participer et à vous mobiliser en grand nombre à cette cause qui ne laisse personne indifférent. Votre participation fera la différence », d’ajouter Guy Poulin, directeur général d’Armoires AD+.

Par ailleurs, le Défi Têtes rasées Leucan de Beauce-Nord peut compter sur le Groupe Ferti qui agira à titre de partenaire majeur de l’événement. Non seulement son président, Rémi Breton, a accepté la coprésidence d’honneur, mais en plus le Groupe Ferti innove avec cette grande campagne de financement « Ton don fait la différence » et de nouvelles activités au profit de Leucan.

Un total de trois activités populaires précéderont le traditionnel Défi têtes rasées qui se tiendra le 3 juin prochain.

La première activité se tiendra le 7 février prochain au Giovannina de Sainte-Marie dans le cadre de la soirée Romance et Affaires. Il s'agit d'un événement festif et agréable au profit d'une bonne cause. De plus, un encan permettra également d'amasser des fonds pour Leucan. Les billets sont en vente dès maintenant au coût de 200 $ pour deux personnes.

La seconde activité sera le retour du Déjeuner beauceron à l'érable qui se tiendra le dimanche 26 février de 8 h 30 à 12 h 30 à la polyvalente Benoît-Vachon de Sainte-Marie. L'événement familial réserve une foule de surprises. L'ambassadeur de cette journée sera Yvan Labbé, soit l'homme qui a amassé un montant record pour le Défi Têtes rasées l'an dernier, soit 85 000 $. Les billets pour le repas sucré sont en vente auprès du Groupe Ferti et dans différents points de vente.

La dernière activité avant le Défi Têtes rasées se tiendra au début du mois de mai. L'annonce sera faite plus tard sur la page Facebook de « Ton don fait la différence ».