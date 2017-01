L’organisme le Sillon a reçu un don monétaire de 1 500 $ de la Fondation Komutel.

Le Sillon utilisera cette somme afin d’offrir plus régulièrement des groupes psychoéducatifs spécialisés sur les problématiques de la schizophrénie et du trouble de la personnalité limite. Cela permettra à plus de gens de bénéficier de ce service.

Notons que le Sillon, regroupement pour parents et amis de la personne atteinte de maladie mentale, est un organisme à but non lucratif fondé depuis 1988.