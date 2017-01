Partage au masculin abordera l'importance de l'humour dans un couple

L'organisme Partage au masculin tiendra un café-discussion animé par Michel Roy sur l'importance de l'humour dans un couple le jeudi 2 février prochain à compter de 19 h à son local, situé au 925 boulevard Dionne à Saint-Georges.

Selon les chercheurs Sacha Genest Dufault et l'Université du Québec à Rimouski et Bertrand Dubé du Centre professionnel de services psychosociaux, ce ne sont pas les conflits qui entraînent l'échec d'un couple, mais plutôt l'incapacité à dédramatiser les situations.

« Chez les couples insatisfaits, on voit plus fréquemment certaines façons négatives de réagir aux conflits, provoquant une escalade où tout est interprété de façon de plus en plus négative au point que les aspects positifs de la relation perdent du terrain. Le plus grand danger, c’est l’échec des tentatives de réparation : un geste affectueux, un toucher, un sourire, une grimace, une blague qui fait prendre du recul, une invitation à prendre une pause, rire, dire qu’on est désolé… un geste ou une parole qui vise à diminuer la tension, à prendre du recul, qui contribue à dédramatiser le fait d’être en conflit et qui, plus ou moins, témoigne de l’amitié qui est toujours là », affirment les chercheurs.

Cette activité gratuite est offerte à tous les hommes de la région qui ont le goût d'échanger entre eux dans une atmosphère cordiale et en toute confidentialité. Les contributions volontaires sont acceptées.