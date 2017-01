Après Batman et Spiderman, les Tortues Ninja défendront la lecture à Saint-Georges

Dans le cadre de la Journée d’alphabétisation familiale, dimanche prochain, les Tortues Ninja débarqueront à la bibliothèque de Saint-Georges pour inciter les enfants à s’éveiller à la lecture. La même compagnie montréalaise avait déjà été sollicitée l’année dernière, pour une animation qui avait attiré plus de 250 personnes.

Célébrée chaque année depuis le 27 janvier 1999, la Journée de l’alphabétisation familiale est une initiative nationale visant à célébrer le plaisir de la lecture et de l’apprentissage en famille. Pour une 4e année consécutive, l’organisme Alphare s’unit à la Ville de Saint-Georges et à la Maison de la Famille Beauce-Etchemins La Grande Ourse pour sensibiliser la population à l’importance de l’alphabétisation en organisant une rencontre inédite à la bibliothèque. Dimanche prochain, à 13h30, le Centre Marie-Fitzbach recevra en effet la visite des Tortues Ninja, sollicitées pour animer un atelier d’éveil à la lecture.

« L’Éveil des Ninjas ! », un spectacle gratuit et instructif pour petits et grands

Spectacle familial dynamique et instructif, « L’Éveil des Ninjas ! » permettra aux plus jeunes de s’initier à la lecture tout en profitant d’une rencontre inédite avec deux de leurs super-héros préférés, des Tortues Ninja qui offriront une animation pleine d’entrain, très habile à faire un lien entre l’importance de l’alphabétisation et les célèbres personnages de bande dessinée. Le spectacle interactif sera suivi d’une séance de photos et de la remise de nombreux prix de participation pour les enfants. Ces derniers auront notamment la possibilité de repartir avec un livre. L’année dernière, la même troupe montréalaise, MJanimaction, avait permis d’attirer près de 250 personnes au Centre Marie-Fitzbach.

Quinze minutes de lecture quotidienne contre le décrochage scolaire

Selon la directrice générale d’Alphare, Annie Poulin, « quinze minutes de lecture quotidienne joueraient un rôle primordial dans la réussite scolaire », et permettraient de lutter contre le décrochage, un enjeu politique, comme le souligne par ailleurs le maire de Saint-Georges Claude Morin. « Accroître les compétences en lecture de nos jeunes, c’est investir dans leur avenir et leur permettre d’assumer leur rôle de citoyen. L’alphabétisation est aussi un moyen de lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale. » Non seulement la lecture à un âge précoce favoriserait la réussite scolaire, mais l’activité pourrait s’inscrire aussi dans une routine familiale venant consolider les liens entre les parents et leurs enfants. Un attachement que l’activité de dimanche prochain ne manquera pas de renforcer grâce aux Tortues Ninja.

La représentation, gratuite, sera offerte à la Bibliothèque municipale de Saint-Georges le dimanche 29 janvier à 13h30, pour des enfants de 3 à 12 ans. Plus d’informations au 418-226-2271.