Des intervenants de la MRC Robert-Cliche se réunissent pour mettre en place le PDZA

Plus de 75 personnes ont participé hier à un forum de consultation afin d’identifier les actions qui constitueront le Plan de développement de la zone agricole (PDZA) de la MRC Robert-Cliche.

Des producteurs agricoles, des élus municipaux et des représentants d’organismes ont participé aux ateliers de discussions qui ont porté sur le développement du capital humain, la cohabitation harmonieuse dans les communautés, l’utilisation optimale et durable du territoire et des ressources, le développement des entreprises agricoles ainsi que la promotion de la valeur ajoutée aux produits. Les participants ont en outre été appelés à proposer des moyens concrets pour la réalisation des actions prioritaires et à identifier les organismes qui pourraient se porter garants de leur mise en œuvre.

« Nous sommes très satisfaits de la participation que nous avons eue dans le cadre de cet événement. Il était important pour nous que ce Forum soit rassembleur afin que l’ensemble des priorités du futur PDZA soit déterminé par les intervenants du milieu qui bénéficieront de cette planification », a mentionné le préfet de la MRC Robert-Cliche, Luc Provençal.

L’élaboration du PDZA a débuté il y a maintenant un an par la réalisation d’un portrait de situation qui a également été présenté aux participants lors de l’événement. La planification devrait pour sa part être adoptée par le conseil des maires de la MRC Robert-Cliche d’ici avril prochain pour une mise en œuvre qui s’échelonnera au cours des cinq prochaines années.

Rappelons que la démarche de Plan de développement de la zone agricole (PDZA) est une initiative de la MRC Robert-Cliche visant à développer le plein potentiel de l’industrie agroalimentaire de son territoire.