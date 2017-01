Un don de 1,83 millions de dollars pour Centraide Québec et Chaudière-Appalaches

La campagne de financement 2016 de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches s’est enrichie d’un don d’un montant de 1,83 millions de dollars du groupe d’assurances Puissance Onze, de Lévis. Comme chaque année, Centraide contribue au soutien de centaines d’organismes régionaux.

Les assureurs membres de Puissance Onze, compagnies d’assurances de Québec et Lévis, ont contribué à hauteur de 13%, grâce à un don de 1,83 millions de dollars, à la campagne de financement 2016 de Centraide Québec et Chaudière-Appalache. Il s’agit d’une augmentation de 15,3% par rapport à l’année précédente.

« En joignant leurs ressources, les assureurs de Puissance Onze démontrent leur volonté de souscrire à la mission de Centraide et d’agir sur la pauvreté et l’exclusion », a commenté la présidente du Centre de développement en assurances et services financiers Constance Lemieux. Comme chaque année, Centraide a contribué au soutien de plus de 210 organismes et projets venant en aide à des dizaines de milliers de personnes et de familles vulnérables de la région.