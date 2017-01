De nouvelles conduites d'eau à Saint-Robert-Bellarmin

Saint-Robert-Bellarmin reçoit une aide financière de 1 127 975 $ de la part des gouvernements fédéral et provincial pour installer de nouvelles conduites d'eau.

« Grâce à cet investissement important annoncé aujourd'hui, les citoyens de Saint-Robert auront de meilleures infrastructures d'eau potable et d'eaux usées. Ces améliorations permettront de protéger notre environnement et d'offrir des services de base à cette communauté, contribuant ainsi à rehausser la qualité de vie pour les prochaines années », affirme le député de Beauce-Sud, Paul Busque.

« Ce projet témoigne de l'engagement du gouvernement du Québec à soutenir de façon importante les investissements dans les infrastructures municipales. En soutenant ainsi les municipalités dans la réalisation de leurs projets, tout en tenant compte de leurs besoins et priorités, le gouvernement stimule l'économie et assure un développement et une prospérité durables au Québec », ajoute pour sa part le ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux.

C'est dans le cadre du Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) que l'aide financière a été obtenue. Ce programme fait en sorte que le gouvernement fédéral finance à la hauteur de 50 % des projets reliés à l'eau alors que le gouvernement provincial paie 33 % de la facture.