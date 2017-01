L'organisme Petit Héros tiendra un souper-bénéfice à la Cache à Maxime le 20 avril

L'organisme à but non lucratif, Petit Héros, a annoncé ce matin à Scott qu'il tiendrait son premier souper-bénéfice gastronomique le 20 avril prochain à la Cache à Maxime au profit d'Opération Enfant Soleil et de la Société de l'arthrite.

Les Enfants Soleil de Chaudière-Appalaches, Julianne et Raphaëlle, agiront comme porte-paroles pour l'événement et celles-ci attendent en grand nombre les Beaucerons dans un événement qui sera marqué par plusieurs surprises. Julianne, qui est âgée de six ans est en processus d'investigation pour un diagnostic d'arthrite alors que Raphaëlle, âgée de quatre ans, est atteinte d'arthrite juvénile idiopathique oligoarticulaire ou systémique.

Ce sont leurs parents, Émilie Martin et Sébastien Turcotte, qui ont mis sur pieds l'organisme Petit Héros. « Depuis que nous sommes confrontés à la maladie, nous sommes heureux de pouvoir compter sur Opération Enfant Soleil. On se sent bien souvent seul avec la maladie d’un enfant. On se sent porté et accompagné par tous les gens qui donnent. Avec Petits Héros, nous voulons contribuer à la cause », souligne Émilie Martin.

Les sommes recueillies serviront à soutenir le développement de la pédiatrie et à financer la participation des jeunes de la région au Camp ArticulAction.

Lors de la soirée, il y aura de l'animation, des invités-surprises, un encan silencieux et des prix de présence, dont un magnifique voyage, en compagnie de Philippe Lapeyrie sur des vignobles de Niagara Falls. De plus, le repas gastronomique cinq services sera concocté par les élèves en DEP Cuisine de l'École secondaire Veilleux de Saint-Joseph supervisée par Bruno Hippeau.

Les laissez-passer pour le souper-bénéfice sont présentement en vente au coût de 95 $ à la Cache à Maxime et sur le site lepointdevente.com. Petits Héros, qui compte sur l'appui de plusieurs appuis d'entreprises poursuit son développement avec la recherche de nouveaux partenaires et commanditaires.