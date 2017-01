Changement des heures d'ouverture du Centre culturel Marie-Fitzbach

À compter du 29 janvier prochain, le Centre culturel Marie-Fitzbach uniformisera ses heures d'ouverture de son centre d'art et d'exposition sans oublier la bibliothèque municipale.

Les portes seront désormais ouvertes le mardi, mercredi et jeudi de 12 h à 20 h 30, le vendredi de 10 h à 20 h 30 ainsi que le samedi et dimanche de 11 h à 17 h.

Les salles Denise-Rodrigue, Bon Pasteur, Bérubé et la Chapelle sont disponibles pour des activités culturelles. Il est possible de connaître les modalités de prêt ou de location de salles en contactant Caroline Veilleux au 418-226-2271 au poste 2238.

Le Service des loisirs et de la culture présente une offre culturelle très diversifiée, et ce, pour tous les publics. De la lecture à la musique, des expositions aux conférences, des spectacles pour enfants aux activités thématiques, les services offerts à la population sont nombreux, font plaisir et sont presque tous gratuits.

Une programmation a été distribuée à tous les résidents de Saint-Georges dans le publisac du 25 janvier. Des brochures sont également disponibles au centre culturel, au centre sportif Lacroix-Dutil et à l’Hôtel de Ville.