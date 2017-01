Le CJE de Beauce-Nord fête ses 20 ans

Le Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Nord (CJEBN), qui a été fondé en 1997, fête cette année ses 20 ans.

Cet organisme, à but non lucratif, offre ses services en employabilité à la population âgée de 15 à 35 ans de la MRC Robert-Cliche ainsi que celle de la Nouvelle-Beauce. Les jeunes peuvent se présenter aux bureaux de Sainte-Marie et de Saint-Joseph.

Initialement, le CJEBN offrait strictement des services en employabilité, en orientation et en entrepreneuriat. Depuis ce temps, plusieurs projets se sont greffés à la mission de base initiale afin de répondre adéquatement aux différents besoins de la population. Par exemple, le CJEBN offre maintenant des services psychosociaux via certains programmes pour les personnes plus éloignées du marché du travail. Le CJEBN aborde aussi la persévérance scolaire. Il y a même une école du milieu à même les locaux de Sainte-Marie. Actif, au sein du milieu, le CJEBN s'implique dans plusieurs projets qui touchent la jeunesse dans la région.

Depuis 20 ans, ce sont 7745 jeunes beaucerons qui ont franchi les portes du CJEBN pour avoir recours à des services en emploi. De ce nombre, 3049 jeunes ont trouvé un emploi suite à leur passage au CJEBN tandis que 1113 jeunes sont retournés aux études après avoir rencontré un conseiller en orientation.

La directrice générale du CJEBN, Marie Josée Bolduc, a tenu à remercier les différents partenaires qui ont su contribuer au succès de l’organisme. Pour les prochaines années, le CJEBN désire continuer à supporter les jeunes au niveau de l’emploi.