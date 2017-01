Le gouvernement du Québec souligne la Journée internationale de protection des données personnelles

À l'occasion de la Journée internationale de protection des données personnelles, célébrée aujourd'hui, la ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Réforme des institutions démocratiques, Rita de Santis, souhaite sensibiliser la population québécoise à l'importance de protéger ses renseignements personnels.

« Les applications mobiles et les réseaux sociaux font désormais partie de notre quotidien. Il ne faut pas sous-estimer les stratégies qu'utilisent les administrateurs de ces applications ou de certains sites Web pour tirer profit des données qui nous concernent, ni les usages qu'ils peuvent en faire. J'invite donc les Québécoises et les Québécois à user de prudence lorsqu'ils utilisent ces différents outils technologiques, et à réfléchir avant de publier des statuts ou des photos. Après tout, chaque personne est responsable de protéger les renseignements qui sont personnels, ce qui peut également se faire en choisissant bien ses amis virtuels, en optant pour des mots de passe complexes ou en se dotant d'un bon antivirus, par exemple », a déclaré la ministre.

Rappelons que celle-ci a entamé, en novembre dernier, une tournée des écoles secondaires pour sensibiliser cette clientèle à la protection des renseignements personnels. Un porte-parole connu des jeunes, Nicolas Ouellet, s'est vu confier l'animation de la tournée, qui se poursuivra jusqu'à la fin de l'année scolaire 2016-2017, alors que des dizaines d'écoles à travers le Québec auront été visitées.

Plus de mille élèves du secondaire ont été rencontrés jusqu'à maintenant et sensibilisés à l'importance de la protection des renseignements personnels. Cela s'inscrit d'ailleurs dans les priorités que s'est données le gouvernement en matière de jeunesse, notamment dans sa Politique québécoise de la jeunesse 2030. La tournée sert également d'appel à la vigilance des jeunes quant à leurs activités sur le Web et sur les réseaux sociaux. L'un des dangers qui font l'objet d'une sensibilisation particulière est celui de l'usurpation d'identité.

Pour en savoir plus sur la tournée de sensibilisation sur la protection des renseignements personnels : pensesy.gouv.qc.ca.