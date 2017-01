Les Tortues Ninjas attirent plus de 300 personnes à Journée d'alphabétisation familiale

Les Tortues Ninjas incitent plus de 300 personnes à la lecture lors de la Journée d’alphabétisation familiale célébrée à la bibliothèque municipale de Saint-Georges.

Le spectacle « L’éveil des ninjas » a ravi les jeunes présents qui ont exprimé leur joie à plusieurs reprises. « Les enfants ont adoré. Nous avons misé juste en restant dans le thème des super-héros et en ramenant la même compagnie que l’année dernière », mentionnent les organisatrices, Annie Poulin et Bianca Lessard, respectivement directrice du centre d’alphabétisation Alphare et animatrice à la Maison de la famille Beauce-Etchemins.

Les trois comédiens présents ont su faire embarquer les jeunes dans leur histoire avec la musique et la danse. « Ils sont géniaux. Ils ont la cause à cœur. On le voit par leur interaction avec les enfants, ajoutent-elles. Ils mettent en valeur l’univers du livre, l’importance de la lecture et surtout, de leur apprendre que c’est possible de le faire dans le plaisir. C’est dans le plaisir qu’on reste accrocher à la lecture. »

À la fin du conte interactif, chacun des quelque 170 enfants présents a reçu un livre d’activités ou de contes sur les Tortues Ninjas et a pu prendre des photos avec les célèbres personnages.

Rappelons que cet événement, qui en est à sa quatrième édition, est organisé par les deux organismes mentionnés ci-dessus en collaboration avec la Ville de Saint-Georges.