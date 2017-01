Beauceville met ses drapeaux en berne en soutien à Québec

La Ville de Beauceville a mis ses drapeaux en berne, lundi le 30 janvier, en soutien avec la Ville de Québec et en hommage aux personnes décédées ou blessées lors de l’attentat survenu à Québec.

En effet, le drapeau municipal de l’Hôtel de Ville et les drapeaux situés au parc Mathieu, parc protocolaire municipal, ont été mis en berne à l’instar de l’Assemblée nationale du Québec et de plusieurs autres villes et municipalités membres de l’Union des municipalités du Québec.

« Nous déplorons ces gestes et désirons soutenir la Ville de Québec et ces citoyens », mentionne le maire Luc Provençal.