La Rencontre est préoccupée par l'anxiété au travail

La Rencontre, un groupe d'entraide pour personnes atteintes de maladie mentale, organisera une conférence pour « Comprendre son anxiété et mieux la gérer » le mercredi 22 février prochain dès 19 h au Centre Caztel de Sainte-Marie.

Marie-Pier Lessard, travailleuse sociale et formatrice, donnera la conférence. Son allocution permettra d'apprendre à reconnaître le stress et l'anxiété, de comprendre les causes et conséquences en plus de donner des pistes de solutions. « Il est important de prévenir les conséquences de l’anxiété. « Il s’agit d’un des premiers facteurs de risque de l’épuisement professionnel qui peut amener, par la suite, des problèmes de santé mentale telle que la dépression. Il ne faut pas attendre de perdre le contrôle. L’objectif de la conférence est d’ailleurs de donner des stratégies pour mieux gérer son anxiété, afin de retrouver la performance et l’équilibre souhaités », explique Mme Lessard.

Selon l’enquête de Morneau Shepell, une bonne gestion du stress en milieu de travail permet de diminuer le taux d’absentéisme, le phénomène du présentéisme, mais augmente également la motivation et l’engagement des employés.

Il est possible de se procurer des billets en prévente au coût de 15 $ auprès de l’organisme ou directement sur place, le soir de l’événement, au coût de 20 $. Pour réservation ou informations, 418 386-7579 ou larencontrecoordo@globetrotter.net.