Une chance sur 21 500 de gagner une maison de 200 000$ en soutien à Moisson Beauce

La banque alimentaire Moisson Beauce a lancé aujourd’hui sa campagne officielle de financement pour la Maison Moisson Beauce 2017. En tout, 21 500 billets seront en vente dès le 6 février prochain, permettant de gagner une maison de deux étages d’une valeur de 200 000$.

D’inspiration norvégienne, avec une fenestration abondante et une décoration intérieure de style épuré, la Maison Moisson Beauce 2017 a été bâtie non loin de la construction de l’année passée, à Saint-Georges, sur la 14e avenue. D’une valeur de 200 000 $, cette 8e maison constitue le 1er prix du tirage qui aura lieu le 2 juin prochain, au choix avec un montant de 160 000$. Un deuxième prix de 10 000$ et un troisième de 5 000$ sont aussi en jeu. Chaque billet inclut par ailleurs une entrée gratuite à l’Expo Habitat Beauce, qui se tiendra du 23 au 26 mars prochain, à Saint-Georges. L’organisme espère en vendre au moins 16 000. En 2016, plus de trois millions de dollars en valeur marchande ont été distribués par Moisson Beauce, comprenant 686 000 kg de nourriture.

Une campagne de financement essentielle pour Moisson Beauce

Primordiale pour le maintien des services de la banque alimentaire, permettant notamment l’achat de denrées et la couverture des frais d’essence, la campagne de financement pour la Maison Moisson Beauce 2017 a été ouvertement lancée mardi matin. « Moisson Beauce ne concerne pas seulement la ville de Saint-Georges », a tenu à souligner la vice-présidente de la Fondation Hélène Rodrigue. « L’organisme est au cœur d’un réseau de partage de 64 organismes présents dans toute la région Chaudière-Appalaches. Il faut que les gens sachent tout le bien qu’ils peuvent apporter à des milliers de personnes, tout le bien aussi pour la société. L’achat du billet représente moins une dépense qu’un investissement. On ne construit pas cette maison pour faire du profit. » L’organisme vient en aide à près de 11 000 personnes par mois.

Les billets seront en vente dès le 6 février dans plusieurs dépanneurs et épiceries de la région, via le réseau des Caisses Desjardins ainsi que le site internet de la banque alimentaire.