Lancement de la campagne « M'as-tu vu? » de la Fédération des transporteurs par autobus

C’est cette semaine que la Fédération des transporteurs par autobus (FTA) a lancé la 29e campagne de sécurité en transport scolaire sous le thème « M’as-tu vu? » qui se déroulera jusqu’à 10 février.

Cette campagne vise à sensibiliser les écoliers, leurs parents, et l'ensemble des conducteurs à adopter des comportements sécuritaires à proximité et à bord des autobus scolaires et près des écoles.

En 2015, 320 personnes ont été victimes d'un accident lié au transport scolaire. Parmi celles-ci, 302 ont subi des blessures légères. Depuis 1986, il n'y a eu aucun décès parmi les passagers d'un autobus scolaire âgés de 5 à 17 ans. De plus, aucun enfant piéton n'a été mortellement heurté par un autobus scolaire depuis 2006.

« Pour maintenir de tels résultats au cours des prochaines années, nous devons continuer à multiplier nos efforts et à rappeler aux automobilistes, aux conducteurs d'autobus et aux parents que la sécurité des écoliers est une responsabilité partagée », a mentionné le ministre des Transports, Laurent Lessard.

« Depuis bientôt 30 ans, la Société s'associe à cette campagne. C'est en combinant nos efforts pour sensibiliser les usagers de la route aux risques et au respect des règles près des écoles et en présence d'autobus scolaires que nous pouvons obtenir d'aussi bons résultats », a ajouté la présidente et chef de la direction de la Société de l’assurance automobile du Québec, Nathalie Tremblay.

La sécurité en transport scolaire et celle des écoliers demeurent une priorité pour le Ministère et la Société. C'est pourquoi ils soutiennent le déploiement de la campagne de la FTA et agissent en tant que partenaires de la campagne.

Pour plus de renseignements sur le déploiement de cette campagne de sécurité en transport scolaire, consultez le http://www.mastuvu.info/fr.