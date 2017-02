Beauceville dévoile le nom de la mascotte des Rendez-vous d'hiver

La Ville de Beauceville a dévoilé le nom de la mascotte des Rendez-vous d’hiver Beauce auto Ford Lincoln. Il s’agit de Nouki le pingouin.

Le nom a été déterminé à la suite d’un concours organisé en collaboration avec la direction, les enseignants et les élèves de l’École de Léry-Monseigneur-De Laval.

En effet, les élèves des classes participantes devaient proposer un nom à l’aide d’un bricolage sous le thème des pingouins. Plusieurs classes de différents niveaux ont répondu à l’appel et de nombreux noms ont été soumis.

Parmi les choix, une sélection a été faite par le comité de coordination des Rendez-vous d’hiver. Le nom gagnant est celui proposé par Marie-Philippe Cliche, de Beauceville, dans la classe de troisième année de Natacha Boucher.

Les bricolages et dessins réalisés par les élèves sont exposés à la Bibliothèque Madeleine-Doyon pendant toute la période des festivités.

Le comité de coordination tient à remercier toute l’équipe de l’École de Léry-Monseigneur-De Laval pour son implication dans le projet.

Activités à venir

11 février : Randonnée de raquettes aux flambeaux, au Club de Motoneige de Beauceville, dès 18 h, avec bouchées sucrées offertes par le Cercle de Fermières et feux d’artifice à 21 h.

12 février : Heure du conte « spécial pingouin », à 10 h 30, à la Bibliothèque Madeleine-Doyon, pour les enfants de 3 à 8 ans. La mascotte Nouki sera également de la partie.

17 février : Beach Party pour ados, organisé par la Maison des jeunes de la MRC Robert-Cliche, à la Piscine Yvan-Cliche dès 19 h 30.

18 février : Tourbillon hivernal présenté par la Chapelle Fraser sur l’île Ronde, de 13 h à 16 h. Il y aura une démonstration et des essais de fat bike et de trottinettes des neiges, ainsi que du zumba à 14 h. Il sera aussi du patinage et des jeux libres sur neige et plus encore.