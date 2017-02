« Matante Maricelle », personnage pour enfants créé par Marcelle Houde en 2013, annonce aujourd’hui l’ouverture de sa chaîne YouTube pour sa 4e cagnotte destinée à venir en aide aux enfants malades. Pour ce projet, qui lui tient particulièrement à cœur, l’objectif de la collecte de cette année sera d’amasser au moins 10 000$.

Dans le cadre de sa collecte de fonds pour Opération Enfant Soleil, dont le but est de venir en aide aux enfants malades, la généreuse Marcelle Houde a revêtu son costume coloré de « Matante Maricelle » pour le lancement de la 4e édition de sa cagnotte, dont l’objectif est fixé, cette année, à au moins 10 000$. Après avoir choisi de s’investir, l’an passé, dans la production d’un CD de chansons pour enfants, toujours disponible, Marcelle a décidé de relever un nouveau défi en 2017, la création de sa chaîne YouTube, dont elle souhaite faire la principale activité de financement de sa collecte.

Trois émissions déjà mises en ligne pour cette nouvelle « Cagnotte à Maricelle »

Depuis septembre dernier, trois émissions, intitulées « Les petites histoires à Maricelle », ont été écrites et réalisées grâce à l’implication de son conjoint Gaston Rodrigue et de Rébecca Lacasse, que la comédienne tient à remercier pour leur précieuse collaboration. À noter aussi la participation de Fania Monette, fillette de 4 ans de Rébecca, qui a su « ajouter aux histoires une vraie belle dynamique », souligne la sémillante comédienne. La toute première émission, « Moumou le petit mouton », a été mise en ligne dès aujourd’hui à l’adresse suivante. Les deux autres émissions suivront, les 15 février et 1er mars prochains.

La 4e « Cagnotte à Maricelle », une collecte de fonds pour la bonne cause

Ayant déjà remis à ce jour près de 24 000$ à l’Opération Enfant Soleil, Marcelle Houde se dit confiante et reconnaissante envers la précieuse et fidèle générosité des donateurs. Sur l’objectif de 10 000$ qu’elle s’est fixé cette année, 7 000 ont déjà été récoltés. La population pourra effectuer ses dons en cliquant sur ce lien, résumant les différentes démarches qu’il est possible d’effectuer. L’argent récolté sera remis dans son intégralité à Opération Enfant Soleil, permettant de venir en aide aux enfants hospitalisés. « Depuis quatre ans, les gens m’ont fait cadeau de leur fidèle et grande générosité. Encore cette année, je leur adresse toute ma reconnaissance et un immense merci, au nom de tous nos enfants malades. Tous ensemble, on va y arriver ! », conclut la comédienne.