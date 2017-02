Semaine de prévention du suicide : « Osons offrir son aide quand une personne ne “feel” pas » — Alain Goulet

« Ceux qui se suicide ne veulent pas mourir, ils veulent arrêter de souffrir », a déclaré le président du Centre d’écoute et de prévention du suicide (CEPS) de Beauce-Etchemins, Alain Goulet lors d’une entrevue accordée à EnBeauce.com dans le cadre de la Semaine de prévention du suicide qui a lieu du 30 janvier au 4 février.

Selon les statistiques fournies par le Centre d’écoute et de prévention du suicide (CEPS) de Beauce-Etchemins, le taux de suicide de la région atteint 22 personnes sur 100 000 habitants, ce qui est plus du double que le taux canadien qui se situe à 10 sur 100 000.

Endroits Taux de suicide (par 100 000 habitants) Canada 10 Québec 12 Chaudière-Appalaches 15 Beauce-Etchemins 22

Selon le président du CEPS Beauce-Etchemins, Alain Goulet, plusieurs facteurs peuvent expliquer le taux plus élevé dans la région. « Les gens de la Beauce sont des gens très entreprenants et très fiers. C’est un milieu où la performance fait partie de notre culture. Lorsqu’arrive un coup dur comme un accident, une dépression ou une séparation et que la personne n’arrive plus à suivre le rythme, ça devient plus difficile pour elle de demander de l’aide. Ceci n’est qu’un exemple parmi tant d’autres qui pourrait être regardé », mentionne M. Goulet.

Il existe plusieurs ressources disponibles pour les gens ayant des idées suicidaires, dont Urgence-Détresse, qui répond à tous les types de crises, y compris suicidaires. « Il s’agit d’un service 24/7. Les gens peuvent appeler là (1-866-277-3553) et des spécialistes pourront répondre et aider la personne qui a vraiment des idées noires et qui est proche de passer à l’acte. Un proche peut également appeler à cet endroit pour obtenir de l’aide. Au CEPS, nous offrons deux services. Il y a le centre d’écoute qui était disponible juste le soir de 20 h à 3 h avant, mais que maintenant nous disposons d’une entente avec d’autres groupes pour allonger les heures d’ouverture de 8 h à 3 h. Toute personne qui se sent isolée, qui vit des problématiques, peut trouver un endroit pour parler [en contactant le CEPS au 418-228-0001] », ajoute-t-il.

Rappelons également qu’environ 80 % des personnes qui s’enlèvent la vie sont des hommes. « Quand on a été éduqué à être gros, grands et forts, oser demander de l’aide, ça peut être toute une démarche. C’est pour cela que les proches doivent être sensibles et oser offrir leur aide quand ils voient qu’un ami ou un membre de la famille ne “feel” pas, qu’il est seul et qu’il ne veut plus sortir. Ce sont des signes qu’il faut écouter », poursuit M. Goulet.

Celui-ci donnera une conférence le 10 février dans le cadre de la Semaine de prévention. Il abordera le lien entre l’estime de soi et le suicide. Elle aura lieu au bureau de CEPS à compter de 19 h. Un tirage aura également lieu le soir même. Parmi les 43 prix, il y aura dix voyages d’une valeur de 2 000 $. Des billets sont encore disponibles auprès de l’organisme, il suffit de composer le 418-228-3106.