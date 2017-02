Une subvention de 3 500$ pour les cuisines collectives de Saint-Éphrem

Grâce à une subvention du gouvernement décernée dans le cadre du programme Nouveaux horizons pour les aînés, le Centre multifonctionnel de Saint-Éphrem s’est doté de tous les équipements nécessaires au bon fonctionnement des cuisines collectives.

Le 16 mars 2016, Saint-Éphrem en action recevait une lettre du gouvernement du Canada confirmant l’acceptation de leur demande de financement dans le cadre du programme Nouveaux horizons pour les aînés. S’élevant à 3 525$, la subvention a permis au Centre multifonctionnel de se procurer de nouveaux équipements flambant neufs, comprenant notamment une armoire de rangement sur roue. Le projet répondait à un besoin des jeunes aînés très actifs et impliqués dans la municipalité et des groupes de cuisines collectives. Trois groupes ont déjà eu l’occasion d’en profiter, pour le plus grand plaisir de ses membres.