Cégep Beauce-Appalaches: un vêtement blanc en guise de solidarité envers la communauté musulmane

Les étudiants et membres du personnel du Cégep Beauce-Appalaches sont invités à porter une pièce de vêtement blanc ce vendredi afin de manifester leur solidarité à l’endroit de la communauté musulmane ébranlée par les horribles événements survenus dimanche à la Mosquée de Sainte-Foy.

Le Cégep Beauce-Appalaches se rallie au mouvement initié par les cégeps de la région de Québec (Garneau, Lévis-Lauzon, Limoilou, St-Lawrence et Ste-Foy). Ce geste vise à la fois à démontrer de la compassion envers les familles et les personnes éprouvées et à réaffirmer les valeurs d’ouverture, de solidarité, de bienveillance et de rapprochement entre les communautés que véhiculent les cégeps.

« Les gestes de rapprochement avec la communauté musulmane ont été nombreux depuis le début de la semaine, précise le directeur général du Cégep, Mario Landry. Nous souhaitons que le port de vêtements blancs, chez nous et dans les autres cégeps de la province, devienne un autre moment fort de solidarité interculturelle. Nous aurons une pensée spéciale, vendredi, pour les membres musulmans de notre communauté collégiale qui se sont sentis intimement visés par le geste incompréhensible posé dimanche ».