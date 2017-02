Un voyage à Saint-Louis pour un bénévole d'Opération Nez rouge Beauce-Etchemins

Jacques Jolin, bénévole de l’Opération Nez rouge (ONR) pour la région de la Beauce-Etchemins, a remporté un voyage à Saint-Louis, aux États-Unis pour aller voir les Cardinals de Saint-Louis en avril.

M. Jolin a remporté le tirage au sort parmi tous les bénévoles de l’organisme ayant œuvré la nuit du 31 décembre. « Je suis très heureux que ma participation à l’Opération Nez rouge me fasse en plus voyager. Je ne suis jamais allé à Saint-Louis, alors je suis très curieux de découvrir cette ville en compagnie de ma sœur, qui viendra avec moi. Un sincère merci à l’Opération Nez rouge et à la Brasserie Labatt de nous permettre de vivre une telle expérience », a affirmé M. Jolin.

Un premier tirage a permis de faire un finaliste pour chacune des centrales de l’ONR au Québec ouvertes le 31 décembre. « L’association entre l’Opération Nez rouge et Labatt est des plus naturelles. En tant que leader de l’industrie brassicole en matière de promotion d’une consommation responsable d’alcool, la reconnaissance des conducteurs désignés s’inscrit dans la continuité de nos efforts de prévention. La dernière nuit de l’année étant particulièrement occupée et exigeante pour les bénévoles de l’Opération Nez rouge, nous sommes heureux de pouvoir gâter l’un d’entre eux grâce à ce concours », a déclaré le vice-président des affaires corporatives de la Brasserie Labatt, Jean Gagnon.

L’Opération Nez rouge tient à féliciter M. Jolin pour son engagement et à remercier la Brasserie Labatt pour la reconnaissance soutenue qu’elle accorde à ses bénévoles.