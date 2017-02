Treize professeurs de la polyvalente Saint-François se feront raser la tête pour Leucan

Voir la galerie de photos

Un total de 13 professeurs de la polyvalente Saint-François de Beauceville, dont le directeur Robin Rodrigue et les enseignantes Peggy Caron et Renelle Paquet qui ont initiées le projet, se feront raser la tête pour Leucan dans le cadre du Défi Têtes rasées le 11 juin prochain avec le défi d'amassé 25 000 $ en dons.

Mmes Caron et Paquet soulignent qu'elles ont été interpellées par l'histoire de Karol-Ann et qu'elles ont voulu lui donner du soutien. Peggy Caron a déjà participé au Défi Têtes rasées alors que Renelle Paquet avait déjà pensé le faire, mais a seulement décidé de faire le saut en 2017. Le directeur Robin Rodrigue était très fier de voir la mobilisation du personnel de l'école autant ceux qui passeront « chez le coiffeur » que ceux qui feront une contribution pour amasser des dons.

Le Défi a d'ailleurs été lancé aux autres enseignants et aux élèves de l'école et de toutes la Commission scolaire Beauce-Etchemin (CSBE).

Le personnel enseignant de cette école s'est mobilisé à la suite de la victoire contre le cancer de l'étudiante Karol-Ann Guay. Cette dernière sera d'ailleurs la porte-parole de Leucan pour l'activité. « Il s'agit pour moi d'une belle façon de redonner à un organisme qui m'a aidé considérablement moi et ma famille », affirme-t-elle.

Pour la chargée de projets, développement philanthropique de Leucan, Julie Maynard, l'objectif de l'école est extraordinaire, car cet argent viendra donner un gros coup de main aux familles que parraine l'organisme. « C'est un montant phénoménal et pour Leucan il s'agit d'une superbe implication. Nous voulons remettre le plus aux familles et ce montant sera assurément le bienvenu », conclut-elle.

