L'UPA satisfaite de l'abandon de la réforme de la taxe foncière agricole

À la suite de l’abandon annoncé de la réforme du Programme de crédit de taxes foncières agricoles (PCTFA), la Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches s’est réjouie de la décision du nouveau ministre de l’Agriculture, Laurent Lessard.

« Les productrices et producteurs agricoles de la région sont évidemment heureux du dénouement. M. Laurent Lessard était en mode solution et son ouverture a certainement contribué à dénouer l’impasse créée par son prédécesseur », a commenté le président de la Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches, Paul Doyon.

Ce dernier a poursuivi en remerciant ceux qui ont appuyé le syndicat : « Au nom des 5 750 entreprises agricoles de la Chaudière-Appalaches, je tiens à remercier les nombreuses municipalités et les clubs de motoneigistes et de quadistes qui nous ont appuyés. Je rappelle que nos deux demandes étaient simples : reporter l’application de la réforme du PCTFA et mettre en place une table de travail impliquant les instances concernées en vue de corriger, de façon durable, les problèmes liés à la taxation foncière agricole. »

Si la réforme du PCTFA a été mise de côté par le gouvernement, rien n’avait cependant été officialisé concernant cette table de travail au moment de rédiger ces lignes : « La fin de la réforme est une bonne nouvelle à court et moyen terme, mais à long terme, il faudra mettre en place une vraie réforme de la taxation foncière qui tienne compte de la réalité agricole », a spécifié M. Doyon. « Même si nous saluons le travail du ministre Lessard dans ce dossier, il y a encore beaucoup de travail à accomplir dans ce dossier, mais aussi dans d’autres comme l’Amélioration de la santé animale au Québec (ASAQ), la relève et le développement durable », a conclu le président de la Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches.