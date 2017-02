Inauguration officielle de l’aréna de Saint-Martin, un projet récréatif de 3,6M$

Voir la galerie de photos

Le tout nouveau complexe multisport et récréatif de Saint-Martin a été inauguré vendredi matin en présence du député Paul Busque, du maire de la municipalité Jean-Marc Paquet et du président de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin Charles-Henri Lecours. Le bâtiment, qui aura coûté près de 3,6M$ est l’aboutissement d’un projet débuté en 2011.

Lors d’une consultation publique effectuée en 2011 auprès de la population de Saint-Martin, une demande avait été exprimée concernant la construction d’une aréna destinée à offrir aux élèves de la municipalité, ainsi qu’à la population, un complexe multisport et récréatif répondant au besoin des citoyens. « Les gens de la région ont maintenant accès à un complexe multisport moderne qui augmente de façon significative la qualité de l’offre de service en matière de loisir et de sport de la région », a déclaré le député de Beauce-Sud Paul Busque au cours de l’inauguration officielle qui s’est déroulée vendredi matin.

Une patinoire couverte de 2 230 m2

En plus de vestiaires et d’une salle polyvalente, le nouveau complexe bénéficie d’une patinoire couverte de 2 230 m2, sur laquelle les invités présents ont procédé au coup d’envoi officiel d’une rondelle de hockey. Un soutien pouvant atteindre 1,5 million de dollars a été accordé à la municipalité pour la réalisation du projet dans le cadre du Programme de soutien aux installations sportives et récréatives. Le complexe est entouré de multiples infrastructures (terrain de baseball, jeux ludiques) et bénéficie d’un accès par un sentier piétonnier réalisé en 2016. D’autres projets pourraient voir le jour d’ici à l’été prochain comme l’installation de jeux d’eau ou de terrains de tennis.

Une entente avec la Commission scolaire

En plus du député Paul Busque, présent au nom du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport Sébastien Proulx, le président de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin est venu souligner l’importance de l’entente « gagnant-gagnant » conclue avec la communauté. « L’entente est profitable à la fois à la clientèle de la polyvalente et aux citoyennes et citoyens de Saint-Martin et des environs. L’avenir de nos commissions scolaires et de nos municipalités ne peut pas aller sans le partage de nos infrastructures récréatives. » Le complexe est ainsi utilisé par les deux écoles de Saint-Martin et différents organismes locaux. Son achalandage a été très apprécié par le maire de la ville depuis 30 ans, Jean-Marc Paquet, « au-delà de toutes ses attentes », s’est-il réjoui en soulignant l’implication de la population dans le projet.