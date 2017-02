De jeunes agriculteurs reçoivent 80 580 $ en subventions d'Unicoop

Dans le cadre de son assemblée générale annuelle, Unicoop a procédé aujourd’hui à la remise des subventions du Fonds coopératif d’aide à la relève agricole à vingt-trois jeunes agriculteurs.

Le montant total de ces subventions s’élève à 80 580 $, dont la moitié provient directement d’un investissement d’Unicoop.

Parmi les vingt-trois récipiendaires de cette subvention, on compte huit finissants du programme soit :

André Paradis, producteur laitier et porcin de Saint-Isidore,

Diane Gosselin, productrice laitière de Saint-Odilon, Guillaume St-Pierre producteur laitier de Berthier-sur-Mer,

Hugo Brousseau, producteur laitier de Saint-Odilon,

Jonathan Côté, producteur laitier de Saint-Lazare,

Josée Baillargeon, productrice laitière de Frampton,

Martine Lessard, productrice laitière de Saint-Joseph,

Paul-André Roy producteur avicole de Sainte-Marguerite.

Quant aux récipiendaires de la première et deuxième année du programme, il s’agit de :

Mélanie Chainé, productrice porcine de Saint-Charles,

David Cyr, producteur laitier de Saint-Elzéar,

Frédéric Lehouillier, producteur laitier de Sainte-Marguerite,

Daniel Giguère, producteur laitier de Saint-Joseph,

Mathieu Gagnon, producteur laitier et porcin d’Honfleur,

Frédéric Blais, producteur de pommes de terre et de céréales de Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans,

Catherine Blanchet, productrice laitière de Saint-Charles,

Ludger Talbot, producteur laitier de Saint-Paul-de-Montminy,

Simon Plante, producteur maraîcher de Sainte-Pétronille,

Emery Guimont, producteur laitier et avicole de Cap-Saint-Ignace,

Jean-François Dion, producteur maraîcher de Sainte-Marie,

Sylvain Leblond, producteur laitier et acéricole de Saint-Lazare,

Steven Cyr, producteur porcin de Saint-Elzéar,

Valérie Lemelin, productrice maraîchère de Saint-François-de-l’Île-d’Orléans

Yan Lizotte, producteur laitier de L’Islet.

Pour avoir accès à cette subvention, ces jeunes producteurs de la relève devaient déposer leur candidature auprès de la coopérative et répondre aux critères généraux suivants :

Être membre de notre coopérative, de la Fédération de la relève agricole du Québec (FRAQ) et d’une caisse Desjardins,

Être âgé de18 à 40 ans,

Détenir au moins 20 % des actions de leur entreprise,

Détenir une formation spécialisée en agriculture ou l’équivalent,

Être à temps plein sur la ferme.

« Nous reconnaissons que pour assurer la pérennité de l’agriculture, il faut mettre en place des conditions favorables à l’établissement agricole. En fournissant une aide financière, matérielle et morale aux jeunes, le fonds coopératif d’aide à la relève agricole contribue ainsi au succès et au développement des agriculteurs et agricultrices de demain », a affirmé le deuxième vice-président et membre dédié à la relève au conseil d’administration d’Unicoop, Kéven Mercier.

Unicoop, en collaboration avec La Coop fédérée a décidé de poursuivre son soutien aux jeunes de la relève et a profité de la tenue de son assemblée générale annuelle pour présenter les quatre nouveaux candidats qui bénéficieront, pour une durée de trois ans, du programme du Fonds coopératif d’aide à la relève agricole. Il s’agit d’Émilie Fortin, productrice laitière et acéricole de Cap-Saint-Ignace, Guillaume Gosselin, producteur laitier de Saint-Léon-de-Standon, Josianne Beaupré, productrice avicole de Saint-Isidore, et Louis Talbot-Pouliot, producteur laitier et acéricole de Saint-Philémon.

Rappelons que le Fonds coopératif d’aide à la relève agricole a été mis sur pied en 2008 par La Coop fédérée et les coopératives du réseau La Coop, en collaboration avec la FRAQ et le Mouvement Desjardins. Ce fonds vise à répondre aux besoins de la relève, pour qui le financement représente le principal obstacle identifié à leur établissement en agriculture.

Depuis huit ans, l’investissement du réseau La Coop s’élève à 3,4 M$, comprenant la part de La Coop fédérée et de ses 30 coopératives participantes.