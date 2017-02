Amasser des fonds pour la S.P.A. Beauce-Etchemin en bougeant

La 4e édition de l'événement Bougeons pour la S.P.A. Beauce-Etchemin aura lieu le 25 février prochain à la Polyvalente Saint-Georges. Tous les fonds amassés durant les différentes activités seront directement remis à l'organisme.

« Bougeons pour la S.P.A » débutera à 13 h 30 et sera d'une durée d'environ 1 h 30. L'entrée est de 10 $ pour les adultes et de 3 $ pour les enfants âgés de moins de 12 ans. Les participants pourront choisir de faire une seule activité pendant la période donnée, ou d'en essayer une deuxième après la pause. Des prix de présence seront tirés au cours de la journée.

L'événement qui est de retour pour une quatrième année présente plusieurs nouveautés. Des sessions d'auto-défense seront entre autres données par Michel Morin de l'École de Karaté Shotokan Internationale et du stretching sera offert par Anouk Gaudet de l'École de danse Nancy Gilbert. L'aérobie et la Zumba feront encore partie du programme de l'après-midi.

L'argent recueilli servira à stériliser et soigner plusieurs chiens et chats à la S.P.A. Beauce-Etchemin. L'organisme est une entreprise sans but lucratif qui a comme mission d'améliorer la qualité de vie des animaux domestiques.