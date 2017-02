Faire bonne impression à la Foire de l'emploi Beauce-Etchemins

Le Centre de recherche d'emploi Beauce-Etchemins (CREBE) organise une activité « bonne impression » dans le cadre de la Foire de l'emploi du 24 mars prochain. Les chercheurs d'emplois de tous âges pourront y apprendre à se présenter sous leur meilleur jour.

Répartie sur plusieurs dates, l'activité du CREBE propose différents volets qui se dérouleront les mardis et mercredis d'ici la fin mars. Les 28 février et 7 mars, les participants seront invités à mettre à jour leur CV et à rédiger une carte professionnelle. Le 15 mars, l'accent sera mis sur leurs compétences professionnelles et le 21 mars, les conseillers en emploi passeront en revue l'ABC de l'entrevue avec les personnes présentes. Tous les volets de l'activité auront lieu de 8 h 30 à 11 h 30.

Rappelons que le Centre de recherche d'emploi Beauce-Etchemins a comme mandat d'outiller et de soutenir les personnes sans emploi dans leurs démarches de réintégration au marché du travail.

La Foire de l'emploi sera présentée au Carrefour Saint-Georges de 9 h 30 à 20 h le vendredi 24 mars.