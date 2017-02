Le Cercle de fermières de Sainte-Marie redonne à la communauté

Les enfants suivis par le programme jeunesse du bureau de Saint-Joseph du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches recevront encore cette année des confections du Cercle de fermières de Sainte-Marie.

Les membres du Cercle de fermières de la Nouvelle-Beauce ont confectionné entre autres des sacs à souliers, des sacs de voyage et des caches-cous, en plus de 25 paires de bas et de mitaines. Ces confections ont été remises à la responsable du programme jeunesse au bureau de Saint-Joseph.

Donner sans compter

Plusieurs heures de bénévolat se comptent dans tous ces morceaux qui ont été remis.

Ces dons permettront aux enfants et aux jeunes qui en ont besoin d'être réconfortés et tenus au chaud.