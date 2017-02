Une nuit à l'extérieur pour le corps de cadets de Saint-Zacharie

Une trentaine de cadets du corps 2787 de Saint-Zacharie ont participé à l’activité hivernale annuelle du 10 au 12 février à Sainte-Aurélie.

Le principal défi des cadets était de dormir à l’extérieur. « L’objectif est d’apprendre à survivre en forêt l’hiver. Ils ont toutes sortes d’activités et d’instructions qui leur permettent de bien s’adapter, de bien s’habiller et d’être sûrs pour eux-mêmes et leurs confrères », mentionne le commandant du corps de cadets, Frédérick Guay.

Au programme de la fin de semaine, construction de queenzys, cours d’orientation à l’aide d’une carte et d’une boussole ainsi que d’un GPS, formation en camping hivernal.

EnBeauce.com est allé à leur rencontre le samedi après-midi pour voir de quelle façon s’est déroulé l’événement. À ce moment, les cadets commençaient à creuser l’intérieur des queenzys pour qu’ils puissent dormir à l’intérieur cette nuit-là. Ce type d’abri est en fait un monticule de neige en forme de dôme. « C’est la première fois que nous leur faisons faire des queenzys. C’est un gros défi pour eux de dormir sous la neige », ajoute M. Guay Une fois qu’il a la taille voulue, les jeunes y ont planté des branches à une trentaine de centimètres de profondeur. « En faisant ça, nous savions à quel moment arrêter de creuser l’intérieur. Trente centimètres, c’est suffisant pour que la neige agisse comme isolant tout en demeurant suffisamment solide pour éviter que le queenzy ne s’effondre », explique-t-il.

Pendant que les plus jeunes, les étoiles vertes, pelletaient, les étoiles rouges, soit le niveau au-dessus, apprenaient à se servir de la boussole en vue de l’activité suivante, soit un exercice d’orientation en forêt. Guidés par les plus vieux, les cadets de ces deux groupes ont dû ajuster la boussole afin de s’orienter par rapport au Nord et d’atteindre les drapeaux placés à différents endroits, le plus loin étant à environ 175 m.

Après cette activité extérieure, les cadets ont été récompensés d’un souper spaghetti. Ils se sont ensuite réunis autour d’un feu avant d’aller dormir sous la neige.