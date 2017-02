Grève d'une durée indéterminée pour les paramédics de Beauce

Le Tribunal administratif du travail a reçu quatre avis de grève de la part des travailleurs ambulanciers syndiqués de Beauce (TASBI) les 31 janvier et 1er février derniers.

La grève débutera le mercredi 15 février à 8 h et se poursuivra pour une durée indéterminée. Les établissements en grève seront Dessercom (Ambulances Lac-Mégantic à Lac-Mégantic et à Lambton), Dessercom à La Patrie, Corporation ambulancière de Beauce (CAMBI) au point de service de Lac-Etchemin et Sainte-Justine ainsi qu'Ambulance Marlow à Saint-Gédéon-de-Beauce.

Pour la durée de la grève, les services ambulanciers seront réduits pour certains événements ponctuels.

Lors de situations exceptionnelles et urgentes non prévues, le syndicat s'engage à fournir, à la demande de l'employeur, le personnel nécessaire pour y faire face.

Le tribunal administratif du travail tient à rappeler que les services essentiels prévus sont suffisants pour que la santé et la sécurité de la population ne soient pas mises en danger.