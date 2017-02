Le Groupe Espérance et Cancer invite la population à participer à son 20e Brunch bénéfice

Le dimanche 19 février prochain se tiendra la 20e édition du Brunch bénéfice organisé par le Groupe Espérance et Cancer, qui célèbre cette année son 25e anniversaire. Sans cette activité, l’organisme ne pourrait pas offrir ses précieux services de soutien et d’accompagnement aux Beaucerons et aux Etcheminois atteints de cancer ainsi qu’à leurs proches. Y prendre part est une façon concrète de s’engager pour l’amélioration du bien-être physique et psychologique des personnes aidées par le Groupe et contribuer à leur donner de l’espoir.

« J’ai eu affaire à l’organisme il y a plusieurs années, choquée par l’annonce du cancer de ma sœur aînée. Le Groupe Espérance et Cancer m’a permis de mieux apprivoiser la maladie. La personne qui m’avait répondu s’était montrée très à l’écoute, pleine d’empathie et m’avait inspiré beaucoup de confiance. C’est ce qui m’a poussée à m’engager pour l’organisme », explique la psychologue Sylvie Rousseau, présidente d’honneur de l’événement. Touchée par les services d’écoute et d’information reçus pour lui permettre d’accompagner sa sœur, l’auteure et conférencière souhaite rappeler à la population l’importance du rôle à jouer dimanche prochain, le Brunch représentant une activité essentielle pour le maintien des différents services offerts.

Un organisme local qui améliore au quotidien la qualité de vie des personnes atteintes et celle de leurs proches

« Au Groupe Espérance et Cancer on essaie d’outiller les gens à traverser cette tempête-là », rappelle la directrice de l’organisme Lyse Perron, en insistant sur l’ancrage local des services offerts à la population des MRC Beauce-Sartigan, Robert-Cliche et des Etchemins. « Oui, nous avons besoin de la recherche pour faire avancer la science et trouver des moyens de guérir de cette maladie-là mais, en attendant, le Groupe Espérance et Cancer permet d’améliorer concrètement le quotidien des personnes qui en souffrent et leur apporte de l’espoir pour affronter la maladie. » Avec des services d’écoute, de prothèses capillaires, de gestion du stress, de yoga, d’art-thérapie ou encore des séances de massothérapies, permettant au corps de mieux répondre aux traitements médicaux, l’organisme est parvenu à rejoindre 5 600 personnes l’année dernière.

Le 20e brunch, où 90 précieux bénévoles seront toujours présents

La 20e édition du Brunch bénéfice organisé par le Groupe Espérance et Cancer se tiendra à l’École des Deux-Rives dimanche prochain, de 8h30 à 12h30. L’animation sera prise en charge par l’artiste André Chrétien. Plusieurs chanteurs et musiciens ainsi que le groupe Come Back seront présents. Du maquillage, un espace dessin et plusieurs surprises sont au programme pour souligner cette 20e édition. Les billets sont en vente au coût de 15$ pour les adultes et 10$ pour les enfants de 8 à 12 ans. L’entrée est gratuite pour les enfants de 7 ans et moins.

Alors que le cancer touche malheureusement tous et chacun, de près ou de loin, les organisateurs de l’événement souhaitent rappeler à quel point l’activité est importante pour le maintien des différents services de l’organisme et permettre aux personnes atteintes et à leurs proches de traverser cette épreuve difficile. En étant « Simplement présent », comme le rappelle le slogan des 25 ans du Groupe, la population pourrait apporter à la cause un engagement concret. Plus d’informations au 418-227-1607 ou sur la page Facebook du Groupe.