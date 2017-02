Combien les Beaucerons ont-ils dépensé d'argent pour la Saint-Valentin ?

La Saint-Valentin, fête de l'amour, a été célébrée encore une fois cette année par les Beaucerons que ce soit par des cadeaux, des fleurs, du chocolat, des éléments plus osés, une soirée au restaurant, dans un hôtel ou tout simplement un souper romantique aux chandelles dans le confort de leur foyer.

EnBeauce.com a tenu un sondage d'une durée de sept jours sur le montant qu'allaient accorder les Beaucerons à leur Saint-Valentin. Un total de 360 personnes ont répondu aux sondages. De ce nombre, 334 personnes (92,8 %) ont répondu qu'ils allaient accorder un montant de 100 $ et moins à cette fête, 13 personnes (3,6 %) ont sélectionné l'option du 200 $ et moins pour la fête de l'amour alors que 11 personnes (3,1 %) ont dépensé 300 $ et moins pour la Saint-Valentin. Finalement, deux personnes (0,6 %) seulement ont accordé un budget de plus de 300 $ à leur soirée d'amoureux.

Les citoyens du Canada ont dépensés en moyenne 164 $ l'an dernier pour la Saint-Valentin.

Et vous, qu'avez-vous fait pour la Saint-Valentin et qu'avez-vous reçu en cadeau ?