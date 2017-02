La Ville de Saint-Joseph offre désormais le portail citoyen « Voilà! ». Celle-ci suit donc les traces de la Ville de Beauceville qui offre ce service depuis environ un an déjà.

Cette plateforme web permet aux Joselois et Joseloises d’avoir accès à leur propre dossier personnalisé contenant des informations pertinentes qui les concernent telles que les comptes de taxes en ligne, le calendrier des activités, l'infolettre, et plus encore. Ils peuvent également profiter de divers services en ligne, dont l’inscription aux activités de loisirs et la demande de permis.

« Le conseil a fait preuve d’avant-gardisme avec l’acquisition de ce nouvel outil et de conscience environnementale, car les différentes options de cette plateforme web permettront progressivement la diminution de papier. Ce portail citoyen permet d’assurer un traitement efficace des demandes faites par les contribuables. Ceux-ci ont maintenant un nouveau moyen d’avoir accès à l’information municipale, et ce, dans le confort de leur foyer », mentionne le maire Michel Cliche.

La municipalité invite également les non-résidents à se créer un dossier afin d’accéder au calendrier des activités et pour être informés des diverses nouvelles de la Ville : événements spéciaux, travaux en cours, offres d’emploi et plus encore! Pour s’inscrire, rendez-vous au www.vsjb.ca.