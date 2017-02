Voir la galerie de photos

Le coup d'envoi du 4e « Cardio-thon du coeur » a été lancé à 8h ce matin, au Pavillon du coeur Beauce-Etchemin de Saint-Georges. En tout, 26 équipes vont se relayer pendant 12h d'activité physique au profit de la Fondation du coeur.

Défi d'endurance annuel dont le but est d'amasser des dons au profit de la Fondation du coeur Beauce-Etchemin, le Cardio-thon a été lancé à 8h ce matin. Les 26 équipes participantes, représentant chacune une entreprise de la région, ont entamé leurs 12h de course et de pédalage qui s'achèveront dans la soirée. L'objectif est de ramasser un montant de 25 000$.

La population est invitée à venir encourager les différents participants sur place, où ils pourront découvrir les locaux du Pavillon grâce à une journée portes ouvertes qui se tiendra en parallèle de l'événement. Au cours de la journée, différents défis seront offerts aux sportifs impliqués dans l'épreuve, le tout dans une ambiance dynamique, pleine de musique et d'animations proposées par des professionnels de la santé.