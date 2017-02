Le Groupe Espérance et Cancer a tenu son 20e Brunch bénéfice à l'École des Deux-Rives

Dimanche matin, de 8h30 à 12h30, le Brunch bénéfice organisé par le Groupe Espérance et Cancer s'est tenu à Saint-Georges, à l'École des Deux-Rives. Principale activité de financement pour permettre à l'organisme d'offrir ses services de soutien et d'accompagnement aux Beaucerons et Etcheminois atteints de cancer, ainsi qu'à leurs proches, l'événement célébrait sa 20e édition.

À 11h, près de 1 000 personnes avaient déjà répondu à l'appel du slogan du Groupe Espérance et Cancer, « Simplement présent », en se rendant à l'École des Deux-Rives, à Saint-Georges, pour participer au 20e Brunch de l'organisme. Ils s'engageaient ainsi de manière concrète pour l'amélioration du bien-être physique et psychologique des personnes aidées par le Groupe et ont pu contribuer à leur donner de l'espoir.

Différentes activités étaient proposées tout au long de la matinée. Plusieurs chanteurs et musiciens étaient présents. Un espace dessin et maquillage a été mis à la disposition des enfants et une trentaine de prix ont été mis en jeu, puis tirés à la roulette. Près d'une centaine de précieux bénévoles sont venus défendre la cause et permettre le bon déroulement de l'avant-midi.

Un organisme local qui améliore la qualité de vie des personnes atteintes de la maladie et celle de leurs proches

Oeuvrant dans les MRC Robert-Cliche, Beauce-Sartigan et les Etchemins, le Groupe Espérance et Cancer offre des services d'amélioration du quotidien des personnes touchées par la maladie, et celui de leurs proches, eux-aussi affectés, à travers des services d'écoute, de prothèse capillaire, de gestion du stress, de yoga ou encore des séances de massothérapie, permettant au corps de mieux répondre aux traitements médicaux. L'année dernière, l'organisme est parvenu à rejoindre 5 600 personnes.