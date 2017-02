La FADOQ en colère contre la nouvelle mesure du gouvernement

Le Réseau FADOQ Québec—Chaudière-Appalaches dénonce la décision du gouvernement du Québec de retarder un crédit d'impôt en regard à l'âge, de 65 à 66 ans.

« Depuis les derniers mois, nous disons et répétons que les aînés du Québec ne sont pas riches, même qu'ils s'appauvrissent. Que le taux d'endettement est de plus en plus élevé et que les coûts ne cessent d'augmenter. Et on nous arrive avec ce changement dans l'obtention du crédit d'impôt. C'est 500 $ par année de moins dans les poches des aînés. C'est honteux de nous dire que c'est pour le mieux », s'insurge le directeur général de la FADOQ Québec—Chaudière-Appalaches, Gérald Lépine.

Selon les réponses obtenues du gouvernement par le Réseau, ce changement a pour but de facilité le maintien des aînés sur le marché du travail. « Nous, de la FADOQ, disons que la personne qui désire travailler, pour une raison ou une autre, le peut. Dès qu'une personne qui, encore pour une raison ou l'autre, veut prendre sa retraite, elle ne doit pas être prise en otage. Elle a le droit de se retirer à sa convenance, sans intervention économique quelle qu'elle soit, du gouvernement », ajoute-t-il.

Le réseau provincial de la RADOQ lancera prochainement une pétition et invite la population à la signer pour manifester son mécontentement lorsqu'elle sera en ligne.