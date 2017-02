Du crabe à volonté pour financer le Club Rotary de Beauceville

Le Club Rotary de Beauceville prépare la troisième édition de la Grande Bouffe au crabe qui aura lieu le 29 avril dans la salle René-Bernard du Club de golf de Beauceville.

Comme son nom l’indique, les convives pourront déguster du crabe des neiges à volonté. Ce dernier sera servi avec des salades assorties, du beurre à l’ail et du beurre citronné. Après le repas, un chansonnier sera présent pour animer la soirée musicalement. Cette année encore, le service sera assuré par les élèves de l’école Jésus-Marie et de la polyvalente Saint-François.

Les billets seront en vente dès le 1er Mars au coût de 85 $ par personne. Pour plus d’informations ou pour réserver, il est possible de communiquer avec Gisèle et Denis Cloutier au 418-774-0929 ou au 418-774-3234, Alain Simard au 418-774-4141 ainsi qu’avec Daniel Boudreault au 418-774-3321. La salle peut contenir un maximum de 240 places, divisées en tables de huit personnes.

L’an dernier, l’événement avait permis d’amasser aux alentours de 17 000 $. Le Club Rotary s’est servi de l’argent notamment pour financer une partie des rénovations de la bibliothèque de l’école Jésus-Marie (10 000 $), pour acheter des guitares pour le cours de musique de l’école De Léry (2 000 $) ainsi que pour aider les associations de sports mineurs de Beauceville, le Comité d’aide de Beauceville et le Bercail.

Depuis sa création en 1958, le Club a remis près de 1 M$, que ce soit en remettant des bourses d’études, achetant des équipements pour les hôpitaux (béquilles, fauteuils roulants, lits) et en participant à divers projets d’aide humanitaire. « Aujourd’hui, grâce à notre Souper aux crabes, nous pouvons continuer d’aider notre communauté et faire la différence à différents endroits dans le monde », conclut le Club Rotary.