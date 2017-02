Selon de nouvelles études parues cette année, les femmes chassent de plus en plus

Les nouvelles statistiques de participation aux cours d’initiation à la chasse démontrent un intérêt croissant des femmes pour la pratique de cette activité, qui bénéficie d’une relève toujours aussi effervescente.

Pour une troisième année consécutive, Sécurité nature, l’action éducative de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs, a formé près de 20 000 nouveaux adeptes via le cours d’Initiation à la chasse avec arme à feu (ICAF), porte d’entrée principale des nouveaux chasseurs québécois. Cette dernière année, près de 23% des participants à ces cours avaient moins de 18 ans, ce qui prouve la présence d’une relève pour l’activité, et un peu moins de 30% étaient des femmes.

Ces nouveaux initiés démontrent une augmentation constante de la relève à la chasse, qui se fait sentir déjà depuis plusieurs années. Avec environ 16 000 participants par année de 2008 à 2012, le nombre est passé à 18 000 en 2013 pour atteindre près de 20 000 en 2014. On sent, par ailleurs, depuis 2013, que les femmes prennent de plus en plus goût à cette activité traditionnellement masculine.