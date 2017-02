La ville de Saint-Georges dépensera 75 000$ pour aménager un parc canin

Un parc canin clôturé sera aménagé par la ville de Saint-Georges près de l’usine d’épuration sur l’avenue de la Chaudière. Situé au bout du stationnement récemment aménagé par la ville, il aura une surface d’environ 2 330 m2, soit 25 000 pieds carrés.

Un parc canin clôturé devrait être aménagé à Saint-Georges, d’ici à la saison estivale, au bout du stationnement installé récemment près de l’usine d’épuration, sur l’avenue de la Chaudière. Parmi les facteurs ayant influencé le choix de ce site pour le projet, la municipalité mentionne la présence d’infrastructures déjà existantes, dont cette aire de stationnement et des lignes électriques permettant de limiter les coûts d’aménagement.

Un projet de 75 000$

Le parc clôturé sera divisé en deux sections selon la taille des animaux : 2 000 m2 (21 500 p2) seront ainsi réservés aux grands chiens et 330 m2 (3 500 p2) aux plus petits. Des lampes seront ajoutées, sur les poteaux déjà en place, ainsi qu’un gazébo extérieur et un robinet. Quelques éléments recyclés permettront d’offrir un mobilier d’exercice pour les animaux. Les règles d’utilisation seront affichées à l’entrée du parc, qui devrait être ouvert à l’été prochain.